Modificări importante la Legea educaţiei: cine va putea fi învăţător pentru copiii din clasele primare Potrivit unui proiect adus la Legea invațamantului preuniversitar, absolvenții liceelor pedagogice vor mai putea preda doar in gradinițe și creșe. Nu vor mai avea usa deschisa, automat, spre clasele primare din scoli. Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-invațator, ci doar pe cea de educator-puericultor. Cum va arata noua Lege a Educatiei? Experții […] The post Modificari importante la Legea educatiei: cine va putea fi invatator pentru copiii din clasele primare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

