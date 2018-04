Stiri pe aceeasi tema

- CTP va mobiliza, dupa ora normala de inchidere a activitatii si pana la ora 4 dimineata, 18 vehicule (opt tramvaie, opt autobuze si doua microbuze). Tramvaiele vor circula pe traseele 3 (Gara - Dancu), 6 (Dacia - Targu Cucu), 7 (Canta - Tudor Vladimirescu - Baza 3) si 9 (Copou - Tehnopolis). In ceea…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, marti, ca in noaptea de Inviere transportul public in comun va functiona pana dimineata, aceasta fiind o premiera pentru municipiul resedinta. Chirica a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada sarbatorilor de Paste mijloacele de transport…

- Zeci de autobuze și tramvaie vor deservi o mare parte din traseele obișnuite din municipiu, in noaptea de Inviere, atat pentru credincioșii catolici, cat și pentru cei ortodocși. Așadar, in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, va fi prelungit timpul de circulație al unora dintre mijloacele de transport…

- Asadar, in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, va fi prelungit timpul de circulatie al unora dintre mijloacele de transport de pe urmatoarele trasee: TRAMVAI: traseul 6: Dacia - Gara - Billa - Piata Unirii - Targu Cucu - 2 unitati; traseul 9: Copou - Universitate - Piata Unirii - Targu Cucu - Podu…

- In 2016, au fost inmatriculate 396.538 de autoturisme in Romania, in crestere cu 19,4% fata de 2015, an in care s-au inmatriculat 332.223 de unitati. In al treilea trimestru al anului trecut, inmatricularile noi de autoturisme in Romania au crescut cu 32,7% fata de aceeasi perioada din 2016,…

- In reteaua de transport public vor interveni urmatoarele modificari: tramvaiele nu vor circula pe tronsoanele: Targu Cucu – Piata Unirii – Copou si Targu Cucu – Piata Unirii – Gara; tramvaiele traseelor 1, 3, 7, 8, 9 si 13 vor intoarce in Targu Cucu; traseul 6 va avea parcursul: Dacia – Gara – str.…

- CTP Iasi anunta publicul calator ca, pe data de 24 Ianuarie 2018, in intervalul orar 8:00 – 13:00, se intrerupe circulatia tramvaielor si a autobuzelor prin Piata Unirii, pentru desfasurarea manifestarilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane. In rețeaua de transport public vor interveni urmatoarele…

- Fata de anul trecut, parcul auto al CTP a crescut cu 30-, iar printre locurile unde trebuie igienizate zilnic vehiculele au mai fost introduse inca doua ronduri: Pacurari si Canta. CTP a prins in noua licitatie un numar de 203 autobuze, 139 de tramvaie si 11 microbuze. Serviciile de curatenie si igienizare…