Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum a fost comunicat public, au fost aprobate modificari ale Regulamentului Privind Statutul și Transferul Jucatorilor de Fotbal (RSTJF). Prevederile au devint aplicabile incepand cu data de 01.07.2024. Articolul 4 – Legitimarea Legitimarea unui jucator amator la un club poate inceta daca jucatorul…

- Probleme pentru patru echipe care au solicitat certificarea pentru noul sezon de Liga 2, ediția 2024-2025, dintre care trei cu drept de joc in campionat. Concordia Chiajna, Ceahlaul Piatra Neamț, Viitorul Pandurii Targu Jiu și CSM Alexandria nu au primit certificare din partea Comisiei de certificare…

- In perioada 24 – 27 mai, la sediul Federației Romane de Fotbal, s-a desfașurat FRF Intelligence Centre DATATHON – primul eveniment de acest tip organizat de o federație de fotbal din Europa Centrala și de Est. Acest eveniment inovator a adus impreuna pasionați de date și fotbal pentru a explora noi…

- Duminica s-au aflat echipele din Superliga care merg la baraj, iar luni, reprezentanții Federației Romane de Fotbal au tras la sorți ordinea disputarii meciurilor. Programul partidelor este urmatorul: TURFC Botoșani – CS MioveniDinamo București – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc RETURCS Mioveni – FC…

- Regulamentul Cupei Romaniei Betano a suferit o serie de modificari in urma ședinței Comitetului Executiv al FRF.In faza grupelor, doar in duelul echipelor din prima urna valorica din etapa 3, echipa gazda va fi intotdeauna prima echipa extrasa din urna la tragerea la sorți, adica echipa menționata in…

- Fetele de la Liceul Tehnologic Spiru Haret au acces in ultimul act al competiției la categoria de varsta sun 18 ani In lunile martie și aprilie s-au desfașurat fazele zonale ale ONSȘ Cupa ING in toate cele 8 zone din Romania!Fiecare județ și-a trimis la faza regionala cea mai buna echipa, iar in urma…

- Comitetului Executiv al FRF a validat in ședința din 24 aprilie 2024 o serie de modificari ce va duce la creșterea numarului de jocuri oficiale pentru echipele de juniori ale cluburilor participante in competiții.Ca urmare a aprobarii infiintarii Ligii Elitelor U13 in sedinta Comitetului Executiv din…

- Cupa Satelor nu a stat pe loc! Fazele regionale sunt programate, iar puștii sunt pregatiți sa iși intalneasca, in perioada urmatoare, rivalii din județele vecine.In perioada februarie – martie 2024, Asociațiile Județene de Fotbal din toata țara au organizat fazele județene finale pentru Cupa Satelor,…