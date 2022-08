Modificari importante in Forasol SRL, firma controlata de Gabriel Comanescu

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea a fost infiintata in anul 1993, activitatea principala fiind "Constructia de nave si structuri plutitoareldquo;. S au urmat pasii pentru dizolvarea si lichidarea simultana a firmei constantene Cudocibo Ritz. Asociat unic si administrator al societatii era Culai Boritz, iar, in urma decesului…

- Compania Jidvei este administrata de Claudiu Necsulescu, acesta fiind fiul lui Liviu Octavian Necsulescu, fondatorul Jidvei, decedat anul trecut. Modificari importante in Jidvei SRL, cea mai mare companie de vinuri din Romania, controlata de omul de afaceri Claudiu Necsulescu, presedintele Organizatiei…

- Societatea va fi administrata, pe o perioada de cinci ani, de catre Ioana Lutescu, domiciliata in municipiul Constanta. Ioana Lutescu, asociat unic al societatii Clinica Lutescu SRL, a hotarat cooptarea unui nou asociat in firma, Elena Ivana, domiciliata in municipiul Constanta. S a decis si majorarea…

- Asociatii au decis schimbarea obiectului principal de activitate Milionarul Chimisliu Bogdan Stefanel, si Dinescu Oana Bianca, in calitate de asociati ai S.C. Doctor Bio S.R.L., cu sediul social in mun. Constanta, bd. Mamaia nr. 158, au decis sa ia mai multe decizii ce au ca scop modificari in cadrul…

- Este vorba de modificari in firma Dirty Organics SRL Chimisliu Bogdan Stefanel si Dinescu Oana Bianca, in calitate de asociati ai S.C. Dirty Organics S.R.L., cu sediul social in loc. Ovidiu, orasul Ovidiu, Str. Tulcei nr. 32, au decis sa efectueze modificari in firma. Decizia noua a fost publicata in…

- Au fost alesi membrii Comisiei de Cenzori, cu un mandat de 3 ani Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Sammarina Imobiliare SA, tinuta in sedinta din data de 03.05.2022 conform Procesului verbal nr. 1 03.05.2022, la care au fost prezenti actionari reprezentand 96,573 din capitalul social,…

- Garda de Coasta a atribuit recent un contract de achizitie cartuse si accesorii consumabile pentru imprimante si multifunctionale.Potrivit LicitatiaPublica.ro, contractul este de furnizare cartuse si accesorii consumabile pentru imprimante si multifunctionale, furnizorul avand obligatia asigurarii transportului…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipaldquo; Constanta a incheiat un acord cadru pentru furnizare motorina standard fara acciza sau echivalent pentru uz naval Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "Furnizare motorina standard fara acciza…