Modificări importante de circulație la podul din Dumbrăvioara Lucrarile de inlocuire ale rosturilor de dilatație de pe pasajului din localitatea mureșeana Dumbravioara, de pe DN15, se vor relua incepand de luni, 4 iulie, au informat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Potrivit sursei citate, pe parcursul execuției lucrarilor circulația rutiera se va desfașura in felul urmator: – Pe timpul zilei, intre … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

