- Ministrul Apararii Naționale a lansat in dezbatere publica un proiect de lege menit sa modifice legea pregatirii populației pentru aparare. Astfel, cetatenii romani care pot fi mobilizati in caz de razboi vor fi obligati sa se prezinte la unitatile militare chiar daca intre timp s-au mutat din tara.Asta…

- Prima ediție a Game Development Week ii aduce laolalta pe elevii de liceu din Romania pasionați de arta, tehnologie și jocuri video, care vor sa cunoasca bazele game development-ului sau care deja doresc sa dezvolte titluri pe care milioane de utilizatori din intreaga lume sa le joace. In cadrul evenimentului,…

- In perioada 22 – 27 mai a.c., Poliția Romana organizeaza, la nivel național, o noua ediție a evenimentului "Saptamana Prevenirii Criminalitații". La Brașov, evenimentele au debutat la Lacul Noua, cu o acțiune de educație rutiera pentru cei mici și cu recomandari pentru parinți legate de modul inc are…

- Potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, cei care vor intra in clasele IX-a și a V-a in anul școlar urmator vor intra pe un altfel de sistem de invațamant. Despre ce este vorba, afla in randurile urmatoare. Ce noi modificari vor fi aduse educației Elevii claselor a IX-a și a V-a vor intra, incepand…

- NATO ar putea decide ca acțiunile Rusiei in Ucraina sunt o amenințare directa la adresa securitații țarilor care fac parte din alianța. Aliații pregatesc un document strategic in care vor aborda, de asemenea, modul in care vor sprijini țarile vecine care sunt vulnerabile la constrangere și agresiune,…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu anunța continuarea reformei in sistemul educațional romanesc. Recent anunț modul in care se vor desfașura cursurile din anul școlar 2022-2023, pe baza a cinci module de predare. Mergand pe aceeași idee, Sorin Cimpeanu scrie pe pagina sa de Facebook posiblitatea introducerii…

- Prenumele declarat la data inregistrarii nașterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte, conform unui act normativ promulgat de catre președinte, care prevede o serie de modificari privind actele de stare civila. De asemenea, schimbarea numelui și a prenumelui va fi posibila la cerere in mai…

- Eveniment Elevii școlilor din Țiganești și Galateni invața despre datini și tradiții de Paști la Muzeul Județean aprilie 8, 2022 09:23 Muzeul Județean Teleorman, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, organizeaza in zilele de 11 aprilie, ora 11.30, și 14 aprilie,…