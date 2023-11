Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de azi 1 noiembrie, se vor aplica trei modificari fiscale importante in Romania: Profesioniștii din domeniul IT vor fi supuși impozitarii pe venit pentru salariile care depașesc pragul de 10.000 de lei brut. Totuși, aceștia vor fi exceptați de la contribuția obligatorie la Pilonul 2…

- ”Avand in vedere faptul ca in angajarea raspunderii guvernului, nu au fost retinute multe puncte de vedere ale PNL, ca deputat, impreuna cu alti colegi liberali din comisia de buget-finante, am depus noi proiecte de lege pe fiscalitate. Vigilenta noastra a facut ca partenerii de coalitie sa nu nationalizeze…

- Un secretar de stat din Ministerul de Finanțe este persoana care a „strecurat” un amendament in noile masuri fiscale prin care se incerca naționalizarea Pilonului II de pensii. Marcel Bolos a explicat ca a aflat marti despre introducerea amendamentului care vizeaza Pilonul II de pensii, amendament care…

- Marcel Bolos a explicat ca a aflat marti despre introducerea amendamentului care vizeaza Pilonul II de pensii, amendament care a starnit scandal. ”Gandindu-ma la atributiile si responsabilitatile pe care le are un secretar de stat, nu stiu cum a ajuns sa faca amendament. Nu cred, fiind un text care…

- Zi decisiva pentru guvern, care iși asuma raspunderea in Parlament pentru masurile fiscale și de reducere a cheltuielilor bugetare. Ședința de guvern s-a incheiat dupa mai bine de o ora de discuții. Partidele au depus amendamente pana la ora 13.00.

- Draft nou de modificari fiscale-bugetare: Se renunta la „ajustorul fiscal”, care se inlocuieste cu „impozitul minim pe cifra de afaceri” a companiilor mari si a bancilor, relateaza Ziarul Financiar.

- Sondaj CURS: PSD pe primul loc, PNL și AUR la egalitate. Ce spun romanii despre masuri fiscale, tragedii și aderarea la Schengen Un sondaj CURS facut in perioada 24 – 31 august 2023 arata ca PSD ar obține cele mai multe voturi daca duminica ar fi alegeri parlamentare. PNL și AUR ar fi la egalitate, …