Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022, informeaza Ministerul Muncii, act normativ care ar fi trebuit adoptat anul trecut, acesta fiind și motivul pentru care de 2-3 luni multe dosare nu au putut…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, miercuri, ca a propus o serie de modificari ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala, ”pentru ca obligatiile fiscale ale companiilor sa fie mai simple, mai clare si mai predictibile”. Oficialul Guvernului mai susține ca masurile au in vedere ajutorarea…

- Autoritațile au pregatit un proiect de ordonanța de Guvern cu modificari în privința comerțului electronic, eșalonarii la plata, scutirii a impozitului specific în Horeca sau a dividendelor interimare. De asemenea, mai sunt noutați cu privire la soluția fiscala individuala sau încetarea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anuleaza automat, la inceputul fiecarui an, anumite datorii existente la finele anului precedent. Astfel, la inceputul lunii ianuarie 2022 sunt anulate automat datoriile pana in 40 de lei, care figurau in evidențe la 31 decembrie 2021. Datoriile fiscale…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului a afirmat ca initial s-au alocat 2,5 miliarde de lei si au fost zece mii si ceva solicitari., aceasta schema avand de la inceput alocare de la la bugetul de stat ”8.300 de solicitari au fos eligibile, s-a incheiat contractarea si suma totala necesara a fost…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut publice sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea elaborarii si fundamentarii proiectelor de buget pe anul 2022 de catre UAT-urile din Vrancea. Cea…

- Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2022: Majorare obligatorie dupa 24 de luni. Guvernul pregateste noi modificari Salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2022: Majorare obligatorie dupa 24 de luni. Guvernul pregateste noi modificari Incepand cu 1 ianuarie 2022, salariul minim pe economie…

- Operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura în relația comerciala B2B sau în relația B2G, potrivit unui ordin al președintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial. În acest sens, ei vor trebui sa completeze…