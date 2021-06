Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii nu vor mai avea parte de tratament preferențial pe Facebook. Rețeaua sociala intentioneaza sa puna capat politicii sale prin care ii proteja de unele reguli de moderare a continutului. Schimbarea vine dupa ce contul fostului presedinte americ

- Politicienii nu vor mai avea parte de tratament preferențial pe Facebook. Rețeaua sociala intentioneaza sa puna capat politicii sale prin care ii proteja de unele reguli de moderare a continutului.

- In 1705, imparatul rus Petru cel Mare a introdus o taxa pe barba, in speranța de a-i convinge pe cetațeni sa adopte un stil mai curațel de par facila.Taxa pe barba, exista sau am inventat-o noi? In 1996, in județul Harghita a fost adoptata o taxa extrem de controversata, care nu a ramas foarte mult...…

- Bromania reacționeaza pentru prima data dupa ce presa de scandal l-a acuzat ca s-ar fi urcat baut și sub influența unor substanțe interzise la volan. Acesta spune, pe Instagram, ca nu a comis cele doua ilegalitați, dar ca a facut o boacana, iar apoi le mulțumește polițiștilor din Rașnov pentru faptul…

- Nicolae Stanciu a caștigat duelul cu Ianis Hagi din optimile de finala ale Europa League: Slavia Praga s-a impus cu 2-0 in deplasare la Glasgow Rangers. Derby-ul rundei a fost castigat de Manchester United, 1-0 pe terenul lui AC Milan , tot dupa 1-1 in prima mansa. Marea surpriza a venit din Croația,…

- Dua Lipa este una din acele artiste pe care pur și simplu nu ai cum sa nu le placi. Imediat dupa ce a primit Premiul Grammy pentru CEL MAI BUN ALBUM POP AL ANULUI 2020, Dua Lipa ne-a raspuns la cateva intrebari. Intrebata daca ii lipsesc fanii, dar și daca duce dorul show-urilor cu public,... View Article

- Ștefan Mandachi a ingropat primul metru de autostrada din Moldova. Motivul pentru care l-a ingropat și i-a pus cruce este urmatorul: ”Romanii nu vor autostrazi”. La concluzia asta a ajuns antreprenorul care in 2019 a inaugurat primul metru de autostrada din Moldova. Mandachi a spus ca acum devine ”Muzeul…

- Un om al strazii din Timișoara a fost arestat, iar un al doilea barbat este cautat de polițiști dupa ce au incercat, pe rand, sa se foloseasca de un card furat de primul, scrie Timiș Online. Omul strazii, un tanar in varsta de 22 de ani, a furat cardul dintr-o mașina parcata in zona Centrului... View…