- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a declarat, luni, ca anul acesta guvernul nu iși permite o creștere a punctului de pensie peste ceea ce s-a putut face deja - o creștere cu 14% de la 1 septembrie 2020, spre deosebire de cea de 40% prevazuta in Legea Pensiilor.

- Codul Muncii ar putea fi modificat drastic, mai ales dupa toate restricțiile și schimbarile din perioada pandemiei. Ministerul Muncii ia in calcul toate ideile puse la dispoziție de patronate și sindicate.

- Profesorii sunt incurajați sa foloseasca agende personale pentru a nota elevii și sa treaca in catalog notele și absențele la sfarșitul orelor, susține ministrul Educației, Monica Anisie . De asemenea, se incurajeaza folosirea catalogului electronic. „Dupa ce iși incheie profesorul activitatea didactica,…

- Numarul pacienților cu COVID-19 care ajung in Terapie Intensiva a crescut in ultima perioada. Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, explica, in direct la Adriana Nedelea LA FIX, ce s-a schimbat in evoluția bolii in cele șase luni de cand a fost confirmat…

- Ministrul Muncii a afirmat ca noile taloane de pensii, cu sumele majorate dupa cum s-a stabilit in Guvern, au fost deja tiparite și urmeaza sa ajunga la pensionarii din Romania la timp. Violeta Alexandru roaga angajații responsabili cu livrarea banilor sa „ramana angajați serioși”.

- Noul Cod Silvic a fost aprobat, miercuri, de Parlament cu unanimitate de voturi, iar actul normativ va intra in vigoare imediat dupa promulgare, se arata intr-un comunicat al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), transmis AGERPRES. "Astazi am castigat o lupta extrem de importanta pentru…

- Primele simptome ale infectarii apar intr 2 si 14 zile de la contaminare. Perioada in care toate simptomele isi pot face aparitia se numeste perioada de incubatie, timp in care se poate depista daca persoana este bolnava. Citeste si: Care este ordinea aparitiei simptomelor coronavirusului.…

- Forestierii din Romania sustin ca Romania e pe drumul gresit in combaterea taierilor ilegale. In loc sa implementeze masuri, Romania doar suprareglementeaza. Comunitatea Forestierilor din Romania sustine ca aceste masuri nu ne vor feri de procedura de infrigement deschisa de Comisia Europeana, anunța…