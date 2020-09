Monica Anisie, ministrul Educației a afirmat, marți, la postul Digi24, ca, profesorii sunt sfatuiți sa treaca in catalog notele și absențele la sfarșitul orelor. Astfel, dascalii nu vor mai fi obligați sa vina cu catalogul in clasa, ci sa foloseasca o agenda personala in care sa-și noteze notele elevilor pe care ulterior sa le treaca […]