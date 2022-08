Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11.08.2022 (de la orele 21:00)-12.08.2022 (orele 04:00) se vor desfasura lucrari la covorul asfaltic pe strazile Andrei Saguna si Calea Dorobantilor. In aceste conditii, atat linia de tramvai 1, cat si linia de tramvai 2 vor avea traseul dus-intors pe ruta: Piata Traian – strada Dacilor…

- In data de 06.08.2022, incepand cu ora 07:00, pana in data de 07.08.2022, ora 24:00, va fi inchisa circulația pe linia cale tramvai de pe strada Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins intre strada Ștefan Octavian Iosif și strada Școlii, pentru asigurarea mentenanței la linia cale tramvai. Astfel, pe…

- Data devierilor anunțate anterior pentru zona strada Andrei Șaguna – Calea Dorobanților, in perioada 29 iulie, ora 21:00 – 31 iulie, ora 23:00, pentru liniile de tramvai 1și 2 și 1B autobuz (inlocuitorul tramvaielor de pe liniile 1 și 2 in zona Modern) se modifica, devierile amintite urmand sa aiba…

- STPT a anunțat, astazi, ca autobuzele de pe liniile 28 si M29 vor circula deviat, in perioada 22.07.2022 – 07.08.2022, din cauza lucrarilor la covorul asfaltic de pe strada Andrei Șaguna și Calea Dorobanților. Programul este urmatorul: Linia M29 – intre V. Economu și Pod Ghiroda vor circula pe traseul…

- In perioada 22 iulie – 7 august 2022, vor avea loc lucrari la covorul asfaltic pe strada Andrei Șaguna și pe Calea Dorobanților. In aceste condiții, mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor circula deviat din 22 iulie, de la ora 21:00 , pana in 24 iulie, ora 23, din 29 iulie, ora…

- Ca urmare a lucrarilor de intretinere la covorul asfaltic din preajma liniilor de tramvai aflate la intersectia strazilor Andrei Saguna, Ion Mihalache si Baba Dochia (Printul Turcesc), care se vor desfasura in data de 16.07.2022, in intervalul orar 07:00 – 20:00, tramvaiele de pe liniile 1 si 2 vor…

- Ca urmare a unor probleme tehnice survenite la pantografele tramvaielor de pe linia 1 și 2, in Piața Badea Carțan, mijloacele de transport de pe linia 2 vor circula deviat din Piața Traian, pe traseul liniei 1, spre strada Gen.V. Economu, cu intoarcere la Stația Meteo. Intre Gara de Est și Piața Traian…