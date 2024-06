Modificări Codul Rutier 2024. Șoferii care au băut pot cere retestarea cu etilotestul Guvernul a introdus schimbari semnificative in Codul Rutier 2024 printr-o Ordonanța de Urgența, aducand mai multe noutați pentru șoferi. Una dintre modificari vizeaza persoanele prinse conducand sub influența alcoolului. Acestea vor putea solicita retestarea cu aparatul etilotest in anumite condiții. De asemenea, polițistul este obligat sa testeze șoferii daca observa recipiente cu alcool in mașina sau daca aceștia au antecedente de consum. Noi obligații pentru polițiști Potrivit IGPR, polițiștii sunt obligați sa efectueze testarea conducatorilor auto in anumite situații: daca in vehicul sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

