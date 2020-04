Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri o Ordonanta de Urgenta care prevede noi reglementari referitoare la conditiile si modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantina si a indemnizatiilor aferente acestor certificate.Astfel, in perioada situatiei de urgenta, persoanele…

- Executivul a aprobat Hotararea de Guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta. Proiectul de act normativ a fost publicat in transparenta decizionala in data de 23 martie 2020, iar propunerile specialistilor din domeniul medical si ale pacientilor…

- Conform Ordonanței de Urgența nr. 30/2020, care cuprinde masuri in domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementari privind modul de acordare a concediilor…

- CNAS a publicat pe site-ul instituției (www.cnas.ro), in transparența decizionala, un proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care propune no...

- CNAS a publicat pe site-ul instituției (www.cnas.ro), in transparența decizionala, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari și completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor masuri pe perioada instituirii…

- CNAS lamureste situatia concediului medical pentru cei obligati sa stea in carantina sau izolati la domiciliu. CNAS a transmis, joi, o serie de clarificari cu privire la acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantina, intre acestea numarandu-se faptul ca durata concediilor medicale…