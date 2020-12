Modificări ale ratelor de incidență din Mureș Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis luni, 7 decembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data de 7 decembrie, Hotararea nr. 60, cu urmatorul cuprins: ,,Articol 1 – Incepand cu … Post-ul Modificari ale ratelor de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 7 decembrie 2020, Hotararea nr. 60. Hotararea CJSU poate fi consultata pe site-ul oficial al Instituției…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis miercuri, 25 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data curenta, Hotararea…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 16 noiembrie 2020, Hotararea nr. 51. La aceasta data, potrivit datelor oficiale transmise de catre Direcția…

- Instituția Prefectului – Județul Mureș a transmis vineri, 13 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data curenta, Hotararea nr. 49, cu urmatorul…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 13 noiembrie 2020, Hotararea nr. 49 cu urmatorul cuprins: "Art. 1 Incepand cu data de 14 noiembrie 2020,…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis marți, 10 noiembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data curenta, Hotararea…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 6 noiembrie 2020, Hotararea nr. 46 cu urmatorul cuprins: "Articolul 1 Incepand cu data de 7 noiembrie…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 26 octombrie 2020, Hotararea nr. 36 și Hotararea nr. 37. Modificarile ratei de incidența, așa cum au…