- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 376,1 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei. Avand in vedere activitatea desfasurata…

- Dupa ce actualii si fostii colegi din PNL si PSD au facut praf in Parlament noile prevederi din Codul Rutier, pledand in favoarea soferilor agresivi, primarul Mihai Chirica cere Guvernului masuri drastice impotriva criminalilor din trafic. Mesajul edilului, transmis in urma accidentului de azi-noapte…

- Angajarile la stat sunt suspendate de la 1 iulie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata astazi, de Executiv. Actul normativ prevede ca pana la finalul acestui an nu se mai organizeaza concursuri. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat ca exista unele exceptii de la aceste…

- Un proiect de lege propune modificarea și adaptarea legislației de funcționare a școlilor auto pentru a scurta perioada in care se poate obține permisul auto și a eilimina restricțiile referitoare la acordarea lui. Conform inițiativei depuse miercuri, se dorește eliminarea timpilor foarte mari de așteptare…

- Motocicliștii au inițiat o petiție in care cer sa nu mai care stingator, trusa medicala și triunghiuri reflectorizante. Chiar daca pare straniu, toate aceste obiecte ar trebui, conform legii, sa fie carate pe motocicleta in timpul mersului. Asociația motoADN – Asociația pentru Dezvoltarea Motociclismului…

- Raportare la ANAF a detaliilor ptr plațile ramburs efectuate la curier Dan Carbunaru. Foto: Guvernul României. Firmele de curierat vor raporta la ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs pentru produsele comandate…

- Motocicletele vor putea circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport in comun. Lege adoptata tacit Legea prin care motocicliștii vor putea circula pe benzile dedicate transportului public in comun, in localitațile unde acestea exista și sunt semnalizate ca atare, a fost adoptata tacit de Senat.…

- Starea de urgența urmeaza sa fie prelungita cu inca 60 de zile. Un proiect min acest sens se afla pe masa minișgtrilor și urmeaza sa fie votat le ședința Guvernului. Propunerea a venit din partea ministrului Afacerilor Interne, Ana Revenco.