- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24 ca cererea privind vacanța de primavara de o luna a fost facuta de Ministerul Sanatații și ca deocamdata sunt doar propuneri discutate, nefiind semnat oficial niciun ordin de modificare a structurii anului școlar. Joi, la ora 10.00 vor avea loc…

- Asociațiile de elevidin Romania, dar și cele de parinți condamna propunerea Ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, de a extinde vacanța de primavara cu trei saptamani, astfel incat aceasta sa includa Paștele catolic și pe cel ortodox, dar și decalarea examenului de Evaluare

- Romania se afla pe punctul de a inregistra o premiera in invațamant – schimbarea structurii anului școlar in curs. Din cauza evoluției pandemiei, ministrul Educației vrea sa prelungeasca vacanța de primavara, astfel incat sa cuprinda atat paștele catolic, cat și pe cel ortodox. In aceste condiții, elevii…

- Dupa mai bine de un an de pandemie și cursuri facute in mediul online, acum, la doar cateva zile distanța de inceperea simularilor examenelor naționale, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ii lamurește pe elevi, profesori și parinți in legatura cu susținerea acestor probe. Iata cum se vor desfașura…

- Sumele decontate variaza intre 30 de lei pentru distanța de 3 km și 171 de lei pentru 50 km. Ministrul spune, de asemenea, ca se deconteaza transportul și pentru distanțe mai mari. Printre alte propuneri ale lui Sorin Cimpeanu se numara și accesul gratuit pentru elevi la muzee, teatre, opera, filme…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a spus ca examenele naționale de anul acesta ar trebui sa fie adaptate la contextul actual generat de pandemia de coronavirus. Anul școlar 2020-2021. Schimbari majore la examenele din vara Astfel, Sorin Cimpeanu a afirmat ca Evaluarea Naționala și Bacalaureatul ar…

- Intre cele patru acte normative anuntate de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intr o conferinta de presa, unul vizeaza structura anului scolar 2021 2022.Ministrul a anuntat ca in structura anului scolar viitor vor exista doua semestre, iar primul se va incheia inaintea sarbatorilor de iarna.Sorin…

- Examenele nationale, adica Evaluarea de la sfarșitul clasei a VIII-a și Bacalaureatul, trebuie sa aiba loc la datele planificate, cu prezenta fizica si pe o tematica ce trebuie adaptata la ceea ce s-a predat si la ceea ce a asimilat elevul, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „In niciun caz,…