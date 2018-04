Modificarea Legii finantarii partidelor: Subventiile platite de stat au crescut in martie cu aproape 10 milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- In plenul din 19 decembrie 2017, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, initiativa legislativa a deputatului PSD Mircea Draghici, prin care a fost modificata Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, conform datelor de pe…

- In plenul din 19 decembrie 2017, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, initiativa legislativa a deputatului PSD Mircea Draghici, prin care a fost modificata Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, conform datelor de pe site-ul…

- Propunerea legislativa modifica Statutul alesilor locali si reglementeaza situatia consilierilor care castiga mandatele pe listele partidelor care ulterior sunt absorbite prin fuziune de alte partide, in sensul ca acesti consilieri devin independenti. Potrivit expunerii de motive, Legea 393/2004…

- Subventiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice in luna aprilie se ridica la suma de 7.074.589,50 lei, informeaza marti Autoritatea Electorala Permanenta. Astfel, subventia virata de AEP in contul PSD in prima decada a lunii aprilie a fost in valoare de 4.025.766,97 lei.…

- Partidele politice care vor respecta cota de cel puțin 40% candidați-femei în circumscripțiile uninominale vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel puțin 10% din suma alocata pentru anul bugetar respectivului partid si de un coeficient de multiplicare pentru fiecare…

- 1. Partidul Social Democrat - Valoare subventie rezultata in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut la art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10/2016…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna martie, totalizeaza 13.476.154,50 lei, informeaza AEP intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii martie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…

- Subventiile virate de Autoritatea Electorala Permanenta in conturile partidelor politice, in luna februarie, totalizeaza 3.873.807,47 lei, se arata intr-un comunicat al AEP, transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prima decada a lunii februarie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice…