Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi nu va mai decide oportunitatea investițiilor locale. Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, mai multe modificari la legea de funcționare a Curții de Conturi, pe care Opoziția le-a criticat dur, aratand ca PSD vrea sa schimbe legea de funcționare a Curții de Conturi, pentru a…

- Peste 3.300 pompieri cu 2.000 mijloace tehnice sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase care vor intra in vigoare astazi. In contextul emiterii de catre Administrația Naționala de Meteorologie a ...

- Valer Tudor și Bușu Adrian nu conteaza in Consiliul Județean Valcea! Ditamai directorul de capitala, șef peste Apele din țara, participa la o ședința rara. Nici el nu știu ce sa zica și nici autoritațile sa-l contrazica. In timp ce inundațiile cresțeau, el ”sluga” autoritaților locale era! Sandu, Marin,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat in aceasta saptamana, ca for decizional, Legea privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala, de care vor beneficia si salariatii Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda. Read More...

- Consilierii locali din comuna Petreștii de Jos au intrat in vizorul Curții de Conturi, dupa ce au fost descoperiți ca au primit, ilegal, sume mai mari decat cele cuvenite, pentru ședințele la care au participat! Read More...

- "Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost chemat astazi la Inalta Curte de Casatie și Justiție, pentru a afla care este soarta dosarului sau. Pe 25 ianuarie, instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu au avut avocat. Paul Stanescu a venit atunci la…