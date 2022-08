Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa, luni, 1 august, in comuna Poiana Teiului. Soferul a fost descarcerat de pompieri si transportat la spital. “La ora 13:01, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in comuna Poiana Teiului. Un autoturism, in care se afla doar conducatorul…

- ■ tabara se adreseaza unui numar de 40 de copii din invatamintul primar ■ activitatile au loc pina pe 28 iulie 2022, participarea fiind gratuita ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt organizeaza tabara de vara „Micii detectivi de nesteMATE“, bazata pe competente matematice in comunitatile care…

- ■ un individ si-a amenintat fosta partenera de viata, apoi i s-a facut dor de alcool ■ a incercat sa sustraga ceva de baut de la un magazin, fiind ulterior incatusat ■ Un barbat in virsta de 35 de ani, din Roman, s-a dat in stamba si dupa ce si-a agresat verbal fosta partenera de […] Articolul Incatusat…

- ■ o depasire riscanta a dus la producerea unui accident in care au fost implicate trei masini ■ pasagerii dintr-un autoturism au suferit leziuni in urma impactului ■ in alt caz au fost raniti doi batrini ■ Prima zi de Rusalii a fost cu ghinion pentru citiva soferi, care au fost implicati in accidente…

- ■ citeva firme asociate pun la dispozitia organelor de ancheta documentele privind licitatia ■ infractiunile sint cercetate „in rem“, pentru fapta, nu persoane ■ Prabusirea podului de la Lutca este, indiscutabil, stirea care a fost cap de afis atit in presa locala, cit si in cea nationala, fiind preluata…

- ■ precipitatii mai sint prognozate in acest week-end, apoi conditiile meteo se mai imbuneaza ■ saptamina viitoare vor fi intre 26 si cel mult 28 de grade ■ Meteorologii anunta ceva precipitatii pe final de primavara, iar la debutul verii calendaristice vremea se indreapta, ploile dispar, iar in medie,…

- Primaria Municipiului Piatra-Neamț continua procesul de digitalizare in scopul reducerii birocrației și imbunatațirii serviciilor oferite cetațenilor, anunta municipalitatea pietreana. „In cateva saptamani vom lansa noul site al instituției cu servicii digitalizate in urma implementarii primului din…