Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea formatului contractelor individuale de munca in sectorul de Sanatate astfel incat salariatii sa poata fi concediati automat in caz de suspiciuni legate de plati informale este o masura ilegala, afirma reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara, potrivit Agerpres. Reacția vine dupa…

- Modificarea formatului contractelor individuale de munca in sectorul de Sanatate astfel incat salariatii sa poata fi concediati automat in caz de suspiciuni legate de plati informale este o masura ilegala, afirma reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara. Sindicalistii explica faptul…

- In ultimele doua luni, inspectorii de munca buzoieni au efectuat o sreie de controale la angajatorii, care desfașoara activitați de transport și distribuție energie electrica. In perioada octombrie-noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Buzau a desfașurat o acțiune de control in județ,…

- Ministerul Finanțelor a pus marți in dezbatere publica proiectul de OUG pentru rectificare bugetara. Se taie bani de la Educatie si Transporturi si se dau la primarii, Sanatate si Munca. Principalele informații facute publice de Ministerul Finanțelor: Deficitul bugetar estimat pe anul…

- Ministrul propus al Muncii, Victoria Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in fata comisiilor reunite din Parlament, ca intentioneaza sa elimine supra-impozitarea contractelor de munca part-time si a subliniat ca nu se pune problema taierii de pensii si salarii, scrie Agerpres. "Vom elimina…

- Pe masa de lucru a deputaților se afla o mai veche propunere care vizeaza acordarea tichetelor de sanatate pentru angajați, anunta dcbusiness.ro. Propunerea care este depusa in Parlament de aproape doi ani, a reușit in sfarșit sa ajunga și la Camera Deputaților, care este și forul decizional. Oferta…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentului spre reexaminare o lege care aduce modificari Codului Muncii. Articolul contestat introduce amenda de 1.500 – 3.000 de lei pentru munca suplimentara, fara a clarifica numarul de ore la care se refera. Klaus Iohannis a trimis, joi, Parlamentuli…

- Aproape 50.000 de angajați ai General Motors au intrat în greva, dupa ce cel mai mare producator de mașini din SUA nu a reușit sa ajunga la o înțelegere referitoare la salariu și condiții de munca, cu sindicatul United Auto Workers (UAW), scrie BBC. "Privim lucrurile cu seriozitate.…