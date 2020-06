Stiri pe aceeasi tema

- 76% dintre ruși au votat in favoarea reformelor constituționale, care i-ar putea permite președintelui Vladimir Putin sa ramina la putere pina in 2036. Datele se conțin in sondajul realizat la ieșirea de la urne de Institutul de sondare a opiniei publice din Rusia. Totodata, 23,6% dintre persoanele…

- Secțiile de votare din Rusia s-au deschis joi pentru referendumul național asupra modificarilor constituționale care i-ar putea permite președintelui Vladimir Putin sa ramâna la putere pâna în 2036. Scrutinul va dura pâna miercuri, 1 iulie, data decretata sarbatoare naționala…

- Sute de oficiali de la secțiile de votare din Rusia au menționat riscul de raspandire a coronavirusului pentru a refuza sa participe la organizarea referendumului asupra reformelor care ar putea extinde guvernarea președintelui Vladimir Putin pana in 2036, noteaza Reuters.La referendumul de la 1 iulie,…

- Un tribunal din Rusia a respins vineri cererea unui șaman care l-a criticat pe Vladimir Putin de a fi eliberat din spitalul de psihiatrie unde acesta susține ca este internat în mod ilegal, a declarat avocata acestuia pentru Reuters. Alexander Gabișev a intrat în atenția presei anul…

- Referendumul asupra modificarilor constituționale care i-ar permite lui Vladimir Putin sa ramâna la putere pâna în 2036 va avea loc la 1 iulie, a anunțat președintele rus în cadrul unei întâlniri cu oficialii responsabili de organizarea scrutinului, relateaza The…