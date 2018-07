Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta in plen a Camerei Deputatilor este programata de la ora 10.00, iar primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.Dupa…

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, iar joi ar urma sa fie votul final, dupa care actul normativ va merge la presedinte pentru promulgare. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a adoptat luni, cu 15 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”, raportul la proiectul de lege privind modificarea Codului penal, urmand ca marti sa intre la votul din plenul Senatului. Comisia a adoptat luni modificarea…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a stabilit, miercuri, perioada sesiunii extraordinare pentru intervalul 1-19 iulie, pentru ca alesii sa poata finaliza, prin procedura parlamentara, modificarea prevederilor Codului penal.

- Comisiile reunite de industrii, juridica si transporturi ale Camerei Deputatilor au dat, marti, raport favorabil unui proiect de lege privind modificarea Codului rutier. Astfel, mașinile de poliție cu radar trebuie presemnalizate cu un panou afișat cu 500 – 1.000 de metri inainte, pe sensul de mers.…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Codului de procedura penala. PNL si USR au anuntat ca il vor contesta la CCR. Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri si dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

- Aproximativ 50 de persoane s-au adunat, luni, in fata Palatului Parlamentului, in semn de protest fata de modificarile Codului de procedura penala. Proiectul este in dezbatere in plenul Camerei Deputatilor, for decizional pentru aceasta initiativa.