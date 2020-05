Stiri pe aceeasi tema

- "Va rog sa trecem pe lista suplimentara ordonanta de urgenta a Guvernului privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, autoritatile publice locale, a necesarului de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, susține ca „mai nou, premierul Orban vede dușmani și conspiraționiști la tot pasul”, prin faptul ca prim-ministrul a acuzat ca din cauza modificarilor facute de Parlament la hotararea de guvern privind starea de alerta este posibil sa fie intarziata punerea la…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca Parlamentul a incalcat principiul separarii puterilor in stat prin modificarea hotararii privind instituirea starii de alerta. El spune ca, momentan, guvernul nu va ataca in niciun fel legea votata in parlament, pentru ca acum este important ca romanii…

- Persoanele cu venituri mici vor beneficia de masti de protectie gratuite, in baza unui act normativ care va fi adoptat in sedinta de guvern de saptamana viitoare, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban . „Pregatim un act normativ impreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru…

- Guvernul intentioneaza ca, dupa 15 mai, sa inlocuiasca masura suportarii somajului tehnic cu o masura de suportare a unei parti din costul cu salariile pentru companiile afectate de pandemie, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la Adevarul Live, citata de Agerpres.…

- Guvernul intentioneaza ca, dupa 15 mai, sa inlocuiasca masura suportarii somajului tehnic cu o masura de suportare a unei parti din costul cu salariile pentru companiile afectate de pandemie, a declarat, marti, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Totusi, masura somajului tehnic acoperit de…

- Guvernul renunta la introducerea somajului tehnic pentru bugetari Ludovic Orban. Foto: gov.ro Guvernul a renuntat la introducerea somajului tehnic pentru bugetari. Premierul Ludovic Orban a explicat astazi ca masura nu ar mai fi de actualitate, pentru ca ne apropiem de finalul starii de urgenta,…

- "Nu este aceasta prima masura vizata (economii la bugetul de stat n.r.), prin reducerea programului de lucru ne propunem sa fim corecți. Din moment ce se reduce programul de lucru este normal sa se reduca și veniturile. Aceasta este o masura de corectitudine fața de sistemul public, așa cum au facut…