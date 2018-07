Stiri pe aceeasi tema

- Dezincriminarea parțiala a infracțiunii de abuz in serviciu din Codul penal, in forma adoptata de Senat și aproape sigur și de catre Camera deputaților, ii va afecta pe antreprenorii locali sub doua aspecte.

- Deputatul UDMR de Brașov, Ambrus Izabella Agnes, susține cu parlamentarii maghiari nu ar susține noile modificari din Codul Penal, motiv pentru s-a abținut de la votul final din Senat. Iata motivele pentru care, spune Ambrus, UDMR nu susține noile modificari ale Codului Penal: eliminarea articolului…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, a reactionat marti la acuzatiile potrivit carora Codul Penal ar fi fost modificat "cu dedicatie" pentru el, ca sa scape de condamnarea la inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu. "Credeti ca astia ma lasa sa scap?", a raspuns el la intrebarea...

- "Credeti ca astia ma lasa sa scap? Sa fim seriosi", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, potrivit Mediafax. Intrebat ce opinie are despre modificarile legate de abuzul in serviciu, grupul infractional organizat, traficul de influenta si altele, din Codul penal, Dragnea a raspuns: "Indiferent…

- Parlamentarii UDMR nu au sustinut modificarea articolului privind abuzul in serviciu din Codul Penal, dezbatut in Comisia speciala, prin introducerea unui prag valoric, reprezentantii UDMR in aceasta Comisie precizand ca o modificare a Codului Penal este necesara, dar trebuie bine gandita si trebuie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca pragul pentru abuz in serviciu - 1.900 de lei, echivalentul unui salariu minim brut pe economie - pe care l-a propus si care a fost adoptat de catre Comisia Iordache l-a stabilit inclusiv in baza unui raspuns primit de a procurorul general, iar concluzia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca partidul își va asuma o varianta a modificarii Codului Penal și implicit a abuzului în serviciu, de care el este direct acuzat. ”Va fi o varianta asumata de PSD, am înteles ca sunt 16 sau 18 variante…

- CSM revine asupra propunerii de modificare a infractinii de abuz in serviciu in Codul Penal, in urma dezbaterii publice generate de prima forma a propunerii."Retinand ca propunerea Consiliului Superior al Magistraturii vizand modificarea articolului 308 din Codul Penal a fost interpretata…