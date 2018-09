Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a anunțat, vineri, ca a lansat procedura de modificare a ordonanței de urgența 111/2010 astfel incat femeile care obțin venituri din drepturi de autor sa primeasca indemnizație pentru creșterea copilului, iar situația sa fie remediata, informeaza Mediafax.Reprezentanții Ministerului…

- Mai multi protestatari au adus, marti dimineata, un banner imens in Piata Victoriei, chiar in ziua sedintei de Guvern in care ar putea fi data ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. "Trezeste-te si iesi in strada! Dictatura s-a instaurat intotdeauna prin lege!", scrie pe bannerul care se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.

- USR a transmis, sambata, un comunicat de presa intitulat ”Cand nedreptatea devine lege, rezistenta devine datorie!” in care anunta ca va organiza un protest.”Biroul National al Uniunii Salvati Romania, intrunit in sedinta de urgenta, sambata, 23 iunie, ca urmare a faptului ca Partidul…