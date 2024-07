Sebastian Burduja xplicat ca in prezent un apartament gol din cartierul Primaverii, unde consumul este sub 100 de kWh, beneficiaza de acelasi sprijin precum apartamentul unei familii cu trei copii care are salariu minim pe economie.Ministrul Energiei a fost intrebat, sambata seara, la un post TV, daca va creste pretul la facturile de energie in cazul in care este eliminata schema de plafonare si ce masuri vor fi luate in aceasta situatie. ”Pana in 1 aprilie 2025 vom avea o definitie a consumatorului vulnerabil in sectorul energetic, astfel incat masurile de sprijin, aceste subventii pe care…