Modificare la Legea Invatamantului: ghiozdanul elevilor NU trebuie sa aiba mai mult de 10% din greutatea copiilor "Periodic, in spatiul public apar discutii justificate privind greutatea ghiozdanelor elevilor, mai ales in cazul celor incadrati in clasele primare si gimnaziale. Este evident ca greutatea ghiozdanelor nu este adaptata capacitatii de efort fizic corespunzatoare varstei copiilor si tinerilor si creste riscul aparitiei deformarilor de coloana vertebrala. Pe termen lung, specialistii sustin ca se poate ajunge pana la afectarea aparatului locomotor, a celui respirator si chiar a sistemului nervos. Pentru a-i proteja pe elevi, tot mai multe scoli au decis sa achizitioneze ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

