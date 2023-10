Modificare în sistemul de justiție. Se extinde ordinul de protecție Ordinul de protecție a fost extins la toate formele de violenta fizica, dar si psihica – hartuire online, apeluri telefonice multiple, urmarire si nu e nevoie ca agresorul sa fie membru de familie. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege initiat de catre Guvern privind extinderea ordinului de protectie. Propunerea de lege urmeaza sa fie votata decizional de catre Camere Deputatilor. Astfel, initiativa legislativa extinde ordinul de protectie la toate formele de violenta fizica, dar si psihica, cum ar fi hartuirea online, apelurile telefonice multiple, urmarirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- 160 de cazuri de violența domestica se inregistreaza pe zi in Romania, spune Alina Gorghiu, ministrul Justiției: „O statistica trista pe care trebuie sa o oprim”.Extinderea ordinului de protecție, pentru orice victima a violenței de orice fel, a fost adoptata luni de Plenul Senatului. Potrivit…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, luni, ca peste 16.000 de ordine de protectie au fost emise pana la 1 septembrie, inregistrandu-se 160 de cazuri de violenta domestica pe zi. „160 de cazuri de violenta domestica pe zi in Romania. O statistica trista pe care trebuie sa o oprim! Extinderea…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat ca in Romania faptele de violența sunt in "numar extrem, extrem de mare", anul trecut numarul acestor acte fiind de 80.000. In acest context, ministerul propune extinderea ordinului de protecție "la orice tip de violența in societate pentru orice tip de…