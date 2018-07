Incepand cu data de 20 iulie, intra in vigoare Legea nr. 133 din 18 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248 / 2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, referitoare la valabilitatea pasaportului simplu electronic, dupa cum urmeaza: • 3 ani pentru persoanele care nu au implinit varsta de 12 ani; • 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 12 și 18 ani; • 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 18 de ani. Legea mai cuprinde modificari și in privința pașapoartelor simple temporare, astfel ca acest document de calatorie va putea…