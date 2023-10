Modificare importantă la intrarea în poliție: test antidrog obligatoriu Ministerul de Interne va introduce testul antidrog in cadrul examenului medical pentru admiterea in institutiile de invatamant ale MAI sau la ocuparea functiilor de politist. Modificari aduse Statutului politistului si a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare – instituirea obligativitatii testului antidrog in cadrul examenului medical pentru admiterea in institutiile de invatamant ale MAI sau la ocuparea functiilor de politist. Constatarea indeplinirii conditiei urmeaza sa se realizeze prin intermediul unei examinari medicale si al unei evaluari psihologice, urmand ca, in cazul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

