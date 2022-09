Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Gabriela Scutea a afirmat, miercuri, ca in proiectele legilor justitiei transmise la Parlament se regasesc numeroase propuneri preluate de la institutia pe care o conduce, insa sunt unele aspecte care trebuie imbunatatite, mentionand intre acestea reducerea vechimii pentru promovarea…

- Irina Venediktova reacționeaza in premiera la decizia președintelui Volodimir Zelenski de a revoca din funcția de procuror general al Ucrainei. Aceasta afirma ca va face declarații dupa finalizarea procedurii, iar in prezent este mandra de propriile realizari in funcție. Fii la curent cu cele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara, in discursul sau nocturn adresat natiunii, ca i-a demis pe seful serviciilor de securitate interna (SBU), prietenul sau din copilarie si asociatul sau Ivan Bakanov, dar si pe procurorul general, Irina Venediktova, o aliata apropiata,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a demis duminica seara pe procurorul general si pe seful serviciului de securitate din cauza suspiciunilor de tradare din partea unora dintre subalternii acestora in folosul rusilor.

- Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca „s-a gandit doar la sine”, Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis un ordin executiv prin care i-a demis pe șeful serviciului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a luat o decizie surprinzatoare și i-a demis duminica seara pe șeful serviciului securitații interne (SBU), Ivan Bakanov, prietenul sau din copilarie, și pe procurorul general, Irina Venediktova, figura devenita foarte cunoscuta in ultimele luni, care se ocupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a demis duminica seara pe procurorul general si pe seful serviciului de securitate din cauza suspiciunilor de tradare din partea unora dintre subalternii acestora in folosul rusilor, masura ce survine in ajunul unei reuniuni a UE care

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis duminica seara decretele prin care i-a eliberat din functie pe șeful Serviciului de Securitate de Stat și pe procurorul general al Ucrainei, relateaza Reuters. Liderul de la Kiev spune ca oficiali din institutiile conduse de Ivan Bakanov și Irina Venediktova…