- Recentele modificari ale Codului Rutier prevad ca permisul auto poate fi retras in situația in care polițistul rutier are probe sau indicii temeinice care arata ca un șofer este baut sau drogat, insa acesta refuza testarea. Codul Rutier a fost actualizat in urma cu cateva zile. Astfel, din 17 februarie…

- Șofer sub influența substanțe psihoactive, depistat de polițiști pe strazile din Targoviște, este vorba despre un tanar de 20 de ani care conducea un autoturism, si a fost oprit pentru control. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Brasov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Brasov, au documentat activitatea infractionala a trei persoane banuite de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane,…

- Polițiștii locali vor avea mai multe atribuții, inclusiv in trafic. Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 7 decembrie, legea care, printre altele, da dreptul poliției locale de a solicita informații despre șoferii care au circulat cu mașinile altora. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…