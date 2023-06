Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va gazdui primul summit global dedicat inteligentei artificiale (IA) la sfarsitul acestui an, cu scopul de a realiza o abordare holistica pentru atenuarea riscurilor asociate tehnologiei, a anuntat miercuri, la Washington, prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, transmite AFP. „IA are un…

- Directorul CIA, Bill Burns, a fost in China luna trecuta, vizita secreta a unuia dintre cei mai de incredere oficiali ai presedintelui Joe Biden semnaland cat de ingrijorata a devenit Casa Alba in legatura cu deteriorarea relatiilor dintre Beijing si Washington, relateaza vineri Financial Times, conform…

- Soțiile liderilor Grupului celor Șapte (G7) au participat vineri (19 mai) la un simpozion, discutand despre problemele legate de pacea mondiala cu tinerii din orașul Hiroshima, din vestul japonez, potrivit Reuters. „ Aratați lumii ca schimbarea se poate intampla, ca tinerii o pot face sa se intample.…

- Biden și Macron au fost surprinși cum discuta la fotografia de familie a summitului G7, desfașurat recent in Japonia, la Hiroshima. Liderii Grupului celor Șapte (G7) și țarile invitate au pozat pentru o fotografie de grup, in timpul summitului de la Hiroshima, de sambata (20 mai). Printre invitați s-au…

- SUA au anuntat miercuri ca desemneaza drept ”amenintare emergenta” xilazina, supranumita ”tranq”, in special pentru a putea debloca fonduri in lupta impotriva acestui drog care face deja ravagii in tara, relateaza AFP. „Este pentru prima data in istoria natiunii noastre cand o substanta este desemnata…

- Președintele american Joe Biden se așteapta sa aiba o conversație cu președintele chinez Xi Jinping „la momentul potrivit”, in ciuda urmatoarei runde de tensiuni asupra Taiwanului. John Kirby, coordonatorul pentru comunicații strategice la Consiliul de Securitate Naționala de la Casa Alba, a anunțat…

- Calatoria șefei de cabinet din Taiwan, Tsai Ing-wen, in Statele Unite nu va interfera cu planurile SUA de a ține conversații telefonice intre președintele Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping. O astfel de incredere a fost exprimata in cadrul unui briefing regulat pentru jurnalisti de catre coordonatorul…