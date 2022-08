Stiri pe aceeasi tema

India va urmari sa se transforme intr-o tara dezvoltata in 25 de ani, cu politici pentru a sustine puternic productia interna, apararea si tehnologia digitala, a declarat prim-ministrul Narendra Modi intr-un discurs rostit luni cu ocazia zilei nationale.

O racheta de propulsie dezvoltata de SpaceX pentru nava spațiala Starship a izbucnit in flacari in timpul unei lansari-test, luni, in Texas, ceea ce reprezinta un posibil eșec pentru obiectivul lui Elon Musk de a lansa Starship pe orbita anul acesta, scrie Reuters.

Luna trecuta a fost nevoie de doar 24 de ore pentru ca guvernul premierului Narendra Modi din India, al doilea mare producator mondial de grau, sa renunțe la planurile sale de export, scrie Reuters.

O mulțime de oameni din India a incendiat un tren și a blocat liniile de cale ferata in timpul protestelor impotriva unui nou sistem de recrutare pentru armata, a anunțat, joi, poliția indiana joi, relateaza Reuters. Guvernul premierului indian Narendra Modi a anunțat saptamina aceasta o revizuire a

Companiile siderurgice indiene ar putea fi fi nevoite sa anuleze comenzi europene de produse din otel, dupa decizia Indiei de a impune o taxa de export de 15%, a declarat V R Sharma, director general la Jindal Steel and Power, transmite Reuters.