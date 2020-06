Stiri pe aceeasi tema

- Serdin Radu, student in anul III la specializarea Electronica Aplicata, Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica, a fost premiat pentru proiectul sau, IoT Indoor Monitoring System, la un concurs organizat de Universitatea Maritima Constanta in colaborare cu Microchip.

- Echipa este formata din conf. univ. dr. ing. Florin Pantilimonescu si asist. univ. drd. Tudor Popovici de la Facultatea de Automatica si Calculatoare si Theodor Mihai Pantilimonescu, student in anul al V-lea la Facultatea de Medicina de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din…

- IBM isi extinde resursele de educatie online prin intermediul unei noi initiative, prin sustinerea de workshop-uri gratuite cu scopul de a ajuta studentii sa invete despre tehnologii emergente precum Watson si modul de utilizare al acestora.

- Producatorii romani de miere, de produse agroalimentare, hand-made, articole sanitare și alte categorii pot sa se inscrie gratuit pe o harta online, producatoridinromania.ro , pentru a putea fi identificați și gasiți mai ușor de catre potențialii clienți.Harta producatorilor locali romani a fost realizata…

- Un student al Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a obținut medalia de aur la concursul de matematica online „The 3rd Open Mathematical Olympiad for University Students”, care a fost organizat de catre International University for Humanities and Development din Ashgabat, Turkmenistan,…

- Avand in vedere criza generata de virusul Covid-19, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, prin Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica, si Directia pentru Agricultura Judeteana Galati au incheiat un protocol de colaborare pentru a veni in sprijinul producatorilor…

- Un model matematic de predicție a apariției de noi cazuri de COVID-19 in Romania, arata cat de utile au fost masurile de distanțare sociala. Dr. Mihnea Muraru, Lector universitar la Facultatea de Automatica și Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucure, de asemenea, licențiat in psihologie,…

- Expansiunea lui COVID-19 urmarește un model matematic. Iata cifrele calculate de Mihnea Muraru, lector universitar la Facultatea de Automatica și Calculatoare, Universitatea Politehnica București, in funcție de felul in care țara noastra va acționa pentru stoparea virusului.Fiind inca o pandemie in…