Intr-o lume in care narcisismul si exhibitionismul par sa castige batalia, in care a-ti etala CV-ul si abilitatile pare un sport de performanta si unde a avea mii de „like-uri" si „inimioare" este masura valorii, este aproape ciudat sa gasesti fiinte umane care prefera sa locuiasca in partea mai putin spectaculoasa a lumii. Calitatea pe care o poseda acesti indivizi aproape invizibili in reflectorul scenei, numita si modestie, e, cum putini stiu, apanajul unei vietii fericite si linistite, pentru simplul motiv ca ei, modestii, inteleg, mai mult decat ceilalti, ca aspiratiile personale, reusitele…