Stiri pe aceeasi tema

- Doi morți la locul accidentului, 31 de raniți și 25 de mașini distruse. Este bilanțul teribilului accident din 13 februarie, de pe o autostrada de langa Torino.Printre cei raniti era si Mariana Doicov, in varsta de 36 de ani, care s-a stins 12 zile mai tarziu la spital.

- Și ce daca este pandemie, Adrian Minune și Calina Roman petrec impreuna de mama focului prin cluburile din Capitala. Asta dupa ce poliția a oprit petrecerea privata la care participau, el in calitate de cantareț, ea fiind una dintre invitați. Și pentru a va demonstra ca nu sunt doar vorbe in vant, datorita…

- Dupa ce au aparut mai multe zvonuri in presa conform carora ar fi parasit Romania pentru noul sau iubit și s-ar fi mutat definitv in Franța, Irina Rimes a rabufnit. Artista a demontat toate zvonurile pe contul sau de Instagram.

- Mai multe oi și capre au fost abandonate pe un camp din județul Cluj, fiind un adevarat cimitir in aer liber. Atenție! Imagini care va pot afecta emoțional.”Ia uitați aici oi moarte. Asta e cimitirul. Capra, oi și mai sunt și acolo mai sus. Așa arata o ferma adevarata”, afirma cel care a filmat. Animale…

- Grecia a avut parte in ultima perioada de ninsori abundente. Zapada abundenta a acoperit Acropola și alte monumente antice din Atena. A provocat intreruperi de curent și a oprit vaccinarile COVID-19 in capitala Greciei. Marți, vremea a blocat diferitele servicii in intreaga țara. Zapada abundenta a…

- Ieri, autoritațile au anunțat ca zborurile din Marea Britanie catre Romania vor fi interzise in perioada urmatoare, iar azi, romanii au venit cu sutele in țara. Din pacate, aceștia iși vor petrece sarbatorile in carantina.

- Dana Razboiu se vede ca se ingrijește nevoie-mare atat pe ea, cat și pe cei din jur, dar cand vine vorba de bolidul sau, da la o parte orice alta nevoie pe care o paote avea. Surprinsa de Paparaazi SPyNews.ro, vedeta de televiziune a demonstrat ci nu glumește cand este vorba de obiectele ei cele mai…

- Spynews.ro va ofera in exclusivitate imagini cu unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri de la noi, inainte sa fie arestat! Remus Truica s-a refugiat in brațele iubitei sale, iar viața dinainte de condamnare arata cu totul diferit.