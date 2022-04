Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național ”Mihai Viteazu” Turda (CNMV) a dat publicitații o parte dintre rezultatele reușite in acest an școlar la Olimpiadele școlare. Rezultatele confirma poziția de top in invațamantul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comuna Saucești beneficiaza de o finanțare nerambursabila de 1,5 milioane de euro, de la Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, bani destinați reabilitarii, modernizarii și dotarii școlii gimnaziale. Suma va fi folosita și pentru construirea unei sali de sport multifuncționale.…

- Permisul auto este probabil cel mai ravnit document. Odata cu implinirea varstei de 18 ani, orice tanar viseaza sa conduca autoturismul personal si sa se bucure de libertatea oferita de acesta. Obtinerea permisului de sofer este insa strans legata de fisa medicala. Fara aceasta, nimeni nu se poate urca…

- Lista documentelor medicale a caror valabilitate nu va mai fi prelungita incepand cu data de 1 aprilie Lista documentelor medicale a caror valabilitate nu va mai fi prelungita incepand cu data de 1 aprilie La data de 31 martie 2022, o serie de documente iși vor pierde valabilitatea, care a fost prelungita…

- 23 de unitați de invațamant din județ sunt eligibile pentru a beneficia de granturi pentru reducerea abandonului școlar. Unitațile de invațamant sunt eligibile sa primeasca finanțare in prima runda de finanțare. Astfel, pana in data de 13 martie la ora 16:00, se pot depune cererile de finanțare…

- RESITA – Aceasta este suma aprobata recent de administratia locala pentru 2713 de burse scolare aferente primului semestru al acestui an scolar si alte 1878 de burse pentru semestrul al doilea! Sfarsitul lunii februarie a adus si o noua sedinta de indata a Consiliului Local Resita. Urgenta a stat in…

- Din aprilie, pacienții vor putea chema medicii de familie la domiciliu. Lista serviciilor medicale disponibile. Document CNAS Pacienții vor putea sa fie consultați și tratați de medicii de familie nu numai la cabinetul medical ci și la domiciliu. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere…

- Reprezentanți ai Ministerelor Afacerilor Interne (MAI), Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale (MIDR) și Administratiei de Stat a Drumurilor (ASD) au avut astazi o intrunire online, in cadrul careia au discutat despre elaborarea mecanismului decizional privind alocarea resurselor financiare pentru…