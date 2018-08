Rovana Plumb a declarat ca este un proiect important in beneficiul romanilor. "Este vorba de o noua investitie care prevede modernizarea infrastructurii Sistemului National Unic pentru apeluri de urgenta 112. (...)Vreau sa multumesc STS pentru initiativa si colaborarea pe care o avem in dezvoltarea acestei investitii", a spus Rovana Plumb.



Ea a mentionat ca sistemul 112 functioneaza in Romania de peste 13 ani si in aceasta perioada cetatenii care s-au aflat in situatii de urgenta au trimis peste 64 milioane de apeluri reale pentru a putea fi ajutati.



"Proiectul are o valoare…