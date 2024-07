Stiri pe aceeasi tema

Modernizare la Școala Gimnaziala Ciuruleasa: Sala de sport dotata cu echipamente noi. Licitația de peste 40.000 de lei lansata pe SEAP Administrația comunei Ciuruleasa,…

Modernizarea infrastructurii școlare la toate unitațile de invațamant din Sebeș printr-un proiect de finanțare nerambursabila Administrația orașului Sebeș, a scos licitația,…

Modernizarea infrastructurii de transport public in Sebeș: Serviciu eficient și ecologic de transport public de calatori. Licitația de peste 2 milioane de lei lansata pe SEAP Administrația orașului Sebeș, a scos…

Modernizarea infrastructurii educaționale a doua unitați de invațamant din Abrud. Licitația de peste 600.000 de lei lansata pe SEAP Administrația orașului Abrud, a scos…

Modernizarea infrastructurii digitale a Școlii Gimnaziale „Ioan Maiorescu" din Bucerdea Granoasa. Licitația de peste 200.000 de lei lansata pe SEAP Administrația…

Modernizarea infrastructurii educaționale in comuna Valea Lunga: Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Administrația comunei Valea Lunga, a lansat pe Sistemul Electronic de…

Supraveghere video in comuna Daia Romana: Licitația de peste 300.000 de lei, lansata in SEAP Administrația comunei Daia Romana, a lansat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, licitația care prevedere…

Modernizarea infrastructurii digitale in comuna Poșaga: Licitația de peste 1 milion de lei, lansata pe SEAP Administrația comunei Poșaga, a lansat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice,…