Modernizarea esplanadei din Lăpuş bate pasul pe loc Nici nu au inceput bine lucrarile la esplanada din Lapuș, ca s-au și sistat. Deficiențele aparute pe parcursul desfașurarii proiectului au determinat primaria sa ceara gasirea urgenta a unor soluții. Lucrarile incepute in luna mai la esplanada din cartierul Lapus bat pasul pe loc. De peste o saptamana, muncitorii nu si-au mai facut aparitia pe santier, iar molozul si utilajele au fost abandonate. Locatarii din cvartalul de blocuri care au iesire pe esplanada trec zilnic printre mormanele de moloz si praf. Tabloul este dezolant, bucațile de tencuiala și caramizile de pe rondurile destinate spațiului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

