- Republica Moldova va contracta un imprumut in suma de 300 de milioane de euro din partea Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru implementarea proiectului ”Securitatea furnizarii gazelor naturale”.

- Guvernul a aprobat, joi, prin memorandum, negocierea Acordului de imprumut cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru un program pentru politici de dezvoltare (DPL1) pentru crestere verde si incluziva in valoare de 467,5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al Executivului,…

- Pentru noul sediu al Primariei a fost agreata varianta unei cladiri in parcarea exterioara, fara a se mai interveni in curtea Palatului Roznovanu. Consilierii locali s-au reunit ieri intr-o noua sedinta-maraton care s-a desfasurat pe parcursul a aproape sase ore. Trei dintre deciziile luate de acestea…

- Consilierii locali se reunesc astazi in sedinta lunara a plenului. Pe ordinea de zi, au fost incluse peste 50 de proiecte de hotarare, iar multe dintre acestea planuri urbanistice zonale. Detalii despre unele proiecte care sunt dezbatute puteti consulta in articole publicate anterior in „Ziarul de…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat de institutia financiara internationala.Economia…

- Razboiul din Ucraina și urmarile sale pe termen mediu s-ar putea dovedi o provocare pentru economiile est-europene, precum a Romaniei, atrage atenția o analiza a revistei The Banker. Conflictul a lovit regiunea intr-un moment extrem de delicat, in care revenirea economica post-pandemie era deja afectata…