- Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri potentiala vanzare de echipamente si servicii catre Romania pentru modernizarea a 32 de avioane F-16, intr-o tranzactie evaluata la 105 milioane de dolari, a anuntat vineri Pentagonul. Contractantul principal va fi Lockheed Martin, a precizat…

- Philip Morris International (PMI) avertizeaza cu privire la creșterea consumului ilicit de țigari in Uniunea Europeana (UE), care priveaza guvernele de venituri la bugetul de stat de miliarde de dolari și erodeaza politicile de control al tutunului. PMI solicita reevaluarea politicilor care au dus…

- Generalul-locotenent Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente din MApN, are planuri mari. Generalul anunța ca ministerul intenționeaza sa declare compania Aerostar Bacau centru de mentenanța pentru Himars, iar in paralel se dorește continuarea proiectului Skyceptor

- Conform declarației premierului Nicolae Ciuca, Romania a devenit un exemplu in regiune in ceea ce privește lupta impotriva antisemitismului, pastrarea amintirii Holocaustului și promovarea educației referitoare la acesta. Potrivit premierului, angajamentul Romaniei in aceste direcții este extrem de…

- Primele avioane F16 cumparate de Armata Romana din Norvegia vor veni la sfarșitul acestui an ṣi vor face parte din escadrila care va fi inființata in Baza Aeriana 71 Campia Turzii. Potrivit generalului Viorel Pana, șeful aviației militare, Romania va avea 3 escadrile de F16 peste doi ani, scrie stiri.tvr.ro.…

- Un eventual conflict declanșat in regiunea Indo-Pacifica, in contextul tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan, ar fi ceva „oribil”, judecand dupa amploarea și efectele devastatoare ale actualului razboi din Ucraina, a declarat zilele trecute generalul-maior Joel Vowell, comandantul forțelor…