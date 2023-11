Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Targu Ocna, Cristian-Aurelian Ciubotaru, a anunțat astazi progrese semnificative pe șantierul de pe strada Ion Diaconescu. Aceasta strada, avand doua conducte de alimentare cu apa uzate, una din azbociment și una din oțel. Primaria Targu Ocna, impreuna cu echipa de implementare a proiectului,…

- In județul Bacau, dezvoltarea proiectelor de interes local continua, conform declarației președintelui Consiliului Județean, Valentin Ivancea. In comuna Gura Vaii, edilul Silviu Tinei a demarat un proiect de infrastructura care vizeaza modernizarea și asfaltarea strazii Patrașcani (DC 112). Acest proiect…

- Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși demonstreaza o activitate medicala impresionanta in primele 9 luni ale anului 2023, efectuand un numar considerabil de 988 de intervenții chirurgicale. Potrivit datelor furnizate de spital, din totalul de 988 de intervenții chirurgicale, 591 au fost efectuate…

- Astazi, Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a fost martor la un incident șocant in care un medic ortoped a cazut de la etajul unei cladiri a instituției, starnind speculații privind o posibila tentativa de sinucidere. Potrivit surselor din cadrul spitalului, medicul, ale carui detalii personale…

- Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși anunța ca in perioada urmatoare va introduce o specialitate medicala noua de mare importanța – Psihiatrie Pediatrica. Acest pas semnificativ vine in raspunsul la necesitatea acoperirii unui gol important in domeniul medical, atat la nivel local, cat și…

- Intr-un pas remarcabil in avansul tehnologic in domeniul medical, Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a inaugurat recent un echipament medical inovator care pare sa fi fost preluat direct din paginile unei carți SF, dar care este acum realitate. Pe data de 23 august 2023, a fost prezentat…

- Spitalul ”Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a inaugurat unul dintre cele mai noi echipamente medicale din Laboratorul de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie, manușa robotizata cu sistem de preluare a greutații membrului superior, la un pacient in varsta de 19 ani cu o neuropatie de nerv radial.…

- In contextul apropiatei minivacanțe de Sfanta Maria, Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși dorește sa asigure comunitatea cu privire la continuitatea serviciilor medicale esențiale pe tot parcursul acestui interval. Astfel, instituția medicala a luat masuri pentru a se asigura ca nevoile pacienților…