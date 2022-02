Modernizare prin proiecte de milioane PRIGOR – Primaria Prigor vrea utilitați ca la oraș, cu fonduri asigurate prin Programul „Anghel Saligny”! In acest sens, au fost depuse trei proiecte in valoare totala de aproximativ 35 de milioane de lei! Primul vizeaza realizarea unei stații de epurare in centrul de comuna, acolo unde exista o mai veche rețea de canalizare, și introducerea canalizarii in satul Putna. Așadar, viitoarea stație de epurare va deservi ambele rețele, cea de la Putna urmand a fi legata la aceasta prin pompare. Conform primarului Simona Miclau, proiectul se ridica la valoarea de aproximativ 11 milioane de lei și prevede… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

