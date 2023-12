Modernizare în transportul public din București: Primele 15 troleibuze Solaris, gata să debuteze pe străzi în ianuarie 2024 O schimbare semnificativa se profileaza in peisajul transportului public din București, odata cu pregatirea celor prime 15 troleibuze electrice Solaris sa paraseasca fabrica din Polonia. O delegație din partea Primariei Municipiului București a inspectat producția la fața locului, confirmand ca primele vehicule vor ajunge pe strazile Capitalei in ianuarie 2024. Edilul-șef al Bucureștiului , Nicușor Dan, a declarat ca primele 15 troleibuze vor incepe sa circule in Capitala inca din primele zile ale anului viitor, subliniind astfel angajamentul sau pentru modernizarea și eficientizarea transportului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

