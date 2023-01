Modernizare de școală „made in România”. Au pus uși la geamuri Localnicii din Țibeni, județul Suceava, au ramas surprinși atunci cand au vazut cu arata reparațille școlii generale din localitate. Așa cum se poate observa și in imagini cladirea Școlii Gimnaziale din Țibeni a ajuns la finalul modernizarilor. Cladirea a fost dotata ferestre termopan noi și, in plus, uși… la ferestre. Geamurile au primit…uși Școala gimnaziala din localitatea Țibeni, județul Suceava, arata mult mai bine acum, dupa ce a fost modernizata, dar din motive necunoscute constructorul a montat și uși la exteriorul ferestrelor, relateaza newsbucovina.ro. Cel mai probabil, in prima instanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

