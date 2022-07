Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile sanitare ale Uniunii Europene au recomandat luni un al doilea booster anti-COVID pentru toate persoanele cu varsta de peste 60 de ani in contexul unei noi cresteri a numarului de infectari si de spitalizari pe teritoriul Europei, informeaza Reuters. Desi vaccinurile impotriva COVID-19 existente…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a recomandat recent producatorilor ca sa actualizeze vaccinul contra Covid-19, pentru a face fața tulpinei Omicron BA.4/5, transmite CNN. Dr. Peter Marks, directorul Centrului de Evaluare și Cercetare Biologica din cadrul FDA, a declarat, intr-un…

- Vaccinurile impotriva coronavirusului modificate pentru a include varianta Omicron pot imbunatati nivelul de protectie atunci cand sunt utilizate ca doza de rapel booster , au declarat vineri Agentia Europeana pentru Medicamente EMA si alte autoritati de reglementare in domeniul sanitar la nivel mondial.In…

- Vaccinurile impotriva coronavirusului modificate pentru a include varianta Omicron pot imbunatati nivelul de protectie atunci cand sunt utilizate ca doza de rapel (booster), au declarat vineri Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) si alte autoritati de reglementare in domeniul sanitar la nivel…

- Persoanele infectate cu versiunea initiala a variantei Omicron a noului coronavirus, identificata in Africa de Sud in noiembrie 2021, ar putea fi vulnerabile in fata riscului de infectare cu variantele recente de Omicron chiar daca s-au vaccinat deja anti-COVID-19, inclusiv cu doza booser a unor astfel…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat utilizarea unei doze booster de vaccin Pfizer impotriva COVID-19 la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, a anuntat FDA, relateaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Autorizatia FDA face ca toate persoanele din Statele…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament injectabil al Eli Lilly pentru imbunatatirea controlului glicemiei in sange la adultii cu diabet zaharat de tip 2, care poarta numele de marca Mounjaro, transmite Reuters, informeaza News.ro. Fii la…

- Mai mult de 2,8 milioane de doze de Paxlovid, tratamentul antiviral oral COVID-19 al Pfizer Inc, au fost puse la dispoziție in farmaciile din Statele Unite, administrația Biden depunand eforturi pentru a imbunatați accesul la acest medicament, noteaza Reuters. Pe masura ce Paxlovid a fost utilizat…