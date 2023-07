Stiri pe aceeasi tema

- Moderna a semnat un memorandum de intelegere cu China pentru a produce in aceasta tara medicamente destinate pietei chineze, a anuntat compania farmaceutica americana miercuri, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Beijing si Washington, informeaza AFP.Stephane Bancel, CEO-ul companiei Moderna,…

- Președintele american Joe Biden crede ca președintele chinez Xi Jinping vrea sa reia relațiile dintre Beijing și Washington, dar este nevoie de timp. Cuvintele liderului american au fost publicate de catre serviciul de presa al Casei Albe. "Ne aflam in situația in care el vrea sa reia relațiile. [Secretarul…

- Riscurile unor interpretari gresite care pot conduce la un incident militar intre fortele chineze si americane sunt reale si sunt in crestere, avertizeaza Kurt Campbell, coordonatorul Presedintiei SUA pentru zona Indo-Pacifica, citat de agentia Reuters, informeaza Mediafax."Se deschid liniile de…

- Aceste lucruri se intampla in timp ce Beijingul face eforturi pentru a arata ca este deschis pentru afacerile straine si Musk ar fi semnalat extinderea in continuare a afacerii companiei sale producatoare de masini in China. Qin, care a fost pana de curand ambasadorul Chinei in SUA, a declarat ca ”modernizarea…

- Tinerii au luat cu asalt templele din China la sfarșit de saptamana, deznadajduiți ca nu-și pot gasi un loc de munca, intr-o economie care iși revine cu greu dupa pandemia de coronavirus, scrie Reuters. Agențiile de turism spun ca numarul celor care calatoresc la temple a crescut cu 310% anul acesta.„Sper…

- China anunta noi masuri pentru promovarea monedei digitale.Actiunile care au legatura cu moneda digitala chineza au urcat luni, pe fondul celor mai recente masuri ale autoritatilor de la Beijing de a promova folosirea propriei monede digitale a bancii centrale (CBDC), yuanul digital, transmite Reuters.…

- Pakistanul a plasat prima sa comanda de țiței rusesc la preț redus in cadrul unui acord incheiat intre Islamabad și Moscova, a declarat ministrul pakistanez al petrolului, citat de Reuters.Achiziția Pakistanului ofera Rusiei o noua piața de desfacere, care se adauga la vanzarile tot mai mari ale…

- Rapoartele din mass-media occidentala conform carora populația Chinei a fost depașita de populația Indiei ignora in mod deliberat dezvoltarea pusa in practica de guvernul de la Beijing, a declarat joi televiziunea de stat chineza CCTV, citata de Reuters.